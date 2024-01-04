Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Üç aylar başlıyor! Diyanet Dini Günler Takvimi: Receb, Şaban ve Ramazan 2024 üç aylar ne zaman başlayacak?

        İslam dünyasında üç aylar heyecanı! Receb, Şaban ve Ramazan 2024 başlangıç tarihi

        Üç aylar başlangıcı için geri sayım başladı. İçerisinde Regaib, Berat ve Miraç kandillerinin yer aldığı sonu Ramazan ayı olan ve İslam inancında oldukça ihtimam gösterilen üç aylar Receb ayının girmesiyle birlikte başlar. Peki, 2024 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Receb, Şaban ve Ramazan 2024 üç aylar başlangıç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 00:46 Güncelleme: 04.01.2024 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üç aylar başlangıcı için geri sayım başladı. Hicri Takvim'e göre Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar İslam dünyasında büyük ihtiramla karşılanıyor. İçerisinde Regaib, Berat ve Miraç kandillerinin bulunduğu sonu Ramazan ayının gelişiyle taçlanan üç aylar Hicri ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl bir diğer yıldaki başlangıç tarihine göre 10 11 gün önce başlıyor. Peki, bu yıl üç aylar ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarih...

        • 2

          ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Receb Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

        • 3

          ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ

          Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

        • 4

          RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Üç ayların başlangıcı olan Receb ayı 2024 yılında 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

          RECEP AYININ FAZİLETİ

          “…Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (el-Bakara, 222)

          Bizlere şu fânî ömrümüzde bir kez daha üç aylara erişebilmeyi nasîb eden sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun.

          Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu ifade buyurmuşlardır.

          Peygamberler dışında her insan hata yapar, günah işler. Kişiye düşen görev, düştüğü yanlıştan yüz çevirerek Hakk’a ilticâ etmek ve pişmanlığını îtiraf ederek dil, kalp ve beden ile bu yanlışını temizlemeye çalışmaktır.

        • 5

          Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu hakikati şöyle ifade buyururlar:

          “Her insan hata eder. (…) Hata edenlerin en hayırlısı, tevbe edenlerdir.” (Tirmizî, Kıyâme, 49)

          Hata etmemek, hatasız kul olmak mümkün değil. Rabbimiz de bize bu hatalarımızdan temizlenme kapısı olan “tevbe”yi, ölüm ânına kadar açık bırakmış. Fakat tevbeyi erteleyip durmak doğru değil!.. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz.

          Akıllı insan, her vakti ganimet bilerek pişmanlık içinde tevbeye yapışır. Geçmişini temizlemek için fırsatları kollar. Gecikmeden, geciktirmeden, hataların peşi sıra hemen tevbe eder. Mü’minin hâli, hatayı müteâkip hemen tevbe etmek faziletiyle, azgın günahkâr ve kâfirlerden ayrılır. Çünkü günâhı kanıksamış olan bu kimseler, îman ve tevbe etmeyi habire erteler dururlar. Karşılarına ölüm meleği geldiği zaman da çaresiz ve günahlar içinde âhirete göçerler.

        • 6

          Allah Teâlâ, makbul tevbe ile reddedilecek tevbeyi şöyle haber vermektedir:

          “Allâh’ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

          Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca, «Ben şimdi tevbe ettim.» diyenler ile kâfir olarak ölenler için (kabul edilecek) bir tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.” (en-Nisâ, 17-18)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        4. kattan otomobilin içine düştü
        4. kattan otomobilin içine düştü
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Babası oğlunu öldürdü!
        Babası oğlunu öldürdü!
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        İsias Oteli davası yarına ertelendi
        İsias Oteli davası yarına ertelendi
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı

        Namaz Vakitleri

        04.01.2024 Perşembe
        Tümü
        Habertürk Anasayfa