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        Haberler Bilgi Gündem TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? Temel Yeterlilik Testine girmek zorunlu mu, girilmese ne olur?

        TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT'ye girilmese ne olur?

        Milyonlarca öğrenci için uzun zamandır beklenen zamanlar geldi. YKS maratonu tüm heyecanıyla başlarken, öğrenciler, "TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi?" diye araştırıyor. Merak edilen sorunun cevabı ÖSYM tarafından veriliyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 07:24 Güncelleme: 08.06.2024 - 07:24
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        • 1

          Milyonlarca öğrenci için YKS maratonu başladı. Hayallerindeki üniversiteye girmek için çabalayacak adaylar, üç farklı oturumdan oluşan sınava giriyor. Peki, Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girmeden, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girilebilir mi? İşte, detaylar...

        • 2

          TYT'YE GİRMEDEN AYT'YE GİRİLİR Mİ?

          Temel Yeterlilik Testi yani TYT, tüm adaylar için zorunludur. ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda puan hesaplamasında TYT’nin katkısının yüzde 40 olduğu belirtilmiştir.

        • 3

          Ayrıca, ÖSYM şu ibarelere de yer vermiştir;

          TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        • 4

          2024 YKS OTURUM SAATLERİ

          1. Oturum TYT

          YKS'nin ilk oturumu TYT yani Temel Yeterlilik Testi olacak. 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılan sınav, saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

          2. Oturum AYT

          İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

          3. Oturum YDT

          Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran 2024 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

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