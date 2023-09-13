İl il TYP kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesi... İŞKUR tarafından düzenlenen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına oldukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyorlar. TYP temizlik personel alımı kura sonuçları Elazığ, Ordu, Bursa, Samsun, Van ve daha birçok ilimizde açıklandı. İşte il il TYP kura sonuçları ile ilgili merak edilen bilgiler...