Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk olacak. Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor. Peki Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar
- 1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.
- 2
Twente Stadı'nda bu akşam oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.
- 3
Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.
-
- 4
Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
- 5
5 AVRUPA MAÇINDA RAKİP FİLELERE 20 GOL
Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan ve rakip filelere 20 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gördü. Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.
- 6
İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can Eğribayat
-
- 7
Osayi-Samuel
- 8
Rodrigo Becao
- 9
Djiku
-
- 10
Jayden Oosterwolde
- 11
Fred
- 12
İsmail Yüksek
-
- 13
Szymanski
- 14
İrfan Can Kahveci
- 15
Ryan Kent
-
- 16
Edin Dzeko