Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı ve saat kaçta ekranlara geleceği merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu 9 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farkı formatta yarışmalar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. PSG-Real Madrid maçı ile futbolseverler futbola doyacak. Sinemseverler için ise yerli ve yabancı filmler yayında olacak. İşte 9 Temmuz Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...