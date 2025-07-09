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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 9 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 9 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        9 Temmuz 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüzden akşam kuşağına birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelecek. Bu akşam birçok yarışma yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karşılaşması PSG - Real Madrid maçı yayınlanacak. İşte 9 Temmuz Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:35
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        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı ve saat kaçta ekranlara geleceği merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu 9 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farkı formatta yarışmalar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. PSG-Real Madrid maçı ile futbolseverler futbola doyacak. Sinemseverler için ise yerli ve yabancı filmler yayında olacak. İşte 9 Temmuz Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 - Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Kader Oyunları

          13:00 – Gün Ortası

          14:00 – Sen Anlat Karadeniz

          16:30 - Bir Gece Masalı

          19:00 – ATV Ana Haber

          20:00 – Çin Seddi

          22:00 - Aile Saadeti

          01:00 - Güven Bana

          03:00 – Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Kavak Yelleri

          09:30 – Yaprak Dökümü

          12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 – Magazin D Yaz

          14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:30 – Aşk-ı Memnu

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Password

          23:15 – Zehirli Köpek Balığı

          00:45 - Zehirli Köpek Balığı

          02:30 - Zalim İstanbul

          04:15 - Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 – Bahar

          15:00 – Kızılcık Şerbeti

          18:25 – Show Ana Haber

          20:00 – Güldür Güldür Show

          00:15 - Allah Allah

          01:45 - Kızılcık Şerbeti

          04:00 - Allah Allah

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Menajerimi Ara

          09:00 – Ada Masalı

          11:00 – Ateşböceği

          13:30 – Kiralık Aşk

          16:15 – Erkenci Kuş

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Salak Milyoner

          21:45 - Bana Masal Anlatma

          00:00 - Bana Masal Anlatma

          02:00 - Babaların Günahı

          03:30 - Kiralık Aşk

          05:30 - Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:38 – İstiklal Marşı

          05:40 – Balkan Ninnisi

          08:45 – Kod Adı Kırlangıç

          10:05 – Kasaba Doktoru

          13:00 – Seksenler

          14:25 – Teşkilat

          17:45 - Kim Gitsin?

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Türk Sineması "Kovan"

          22:00 - FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karş. " PSG - Real Madrid"

          00:15 - Kim Gitsin?

          01:30 - Türk Sineması "Kovan"

          03:00 – Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 – Çalar Saat

          10:00 – Yasak Elma

          12:45 - Sen Çal Kapımı

          15:30 - Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 - Karagül

          19:00 – NOW Ana Haber

          20:00 – Yetenek Sizsiniz

          00:15 - İlk Buluşma

          00:15 - Çift Kişilik Oda

          02:00 – İnadına Aşk

          04:00 – Kefaret

          06:00 – Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 – Tuzak

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 – Oynat Bakalım

          10:00 – MasterChef Türkiye

          15:30 – İşte Benim Stilim

          20:00 – MasterChef Türkiye

          00:15 – MasterChef Türkiye

          02:30 – İşte Benim Stilim

          04:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 - Tuzak

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