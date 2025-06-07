TV yayın akışı 7 Haziran 2025: Bayramın 2. günü televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
7 Haziran 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün TRT 1'de Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda ise yerli filmler ekranlara gelecek. Milli maç heyecanı TV8'de yaşanacak. Önce Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü yayınlanacak. Ardından ABD - Türkiye maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Haziran 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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Bugün ekrana gelecek yapımlar TV yayın akışı 7 Haziran 2025 listesi ile belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ‘’Bugün TV’de hangi diziler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün yerli filmler sinemaseverlerle buluşacakken, Gönül Dağı dizisi ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan ABD - Türkiye maçı TV8’de yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Haziran 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
01:30 Hayat Bayram Olsa
03:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
00:15 Baba Yadigarı
02:30 Yargı
04:30 Müzik Arası
05:30 Poyraz Karayel
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.10 Beni Böyle Sev
08.35 Yedi Numara
09.45 Hayallerinin Peşinde
10.45 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"
13.45 Teşkilat
17.00 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Lingo Türkiye
03.20 Gönül Dağı
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok / Yabancı Sinema
12:45 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema
14:40 Can Borcu
17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi / Yerli Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema
22:20 Aşk Tesadüfleri Sever 2 / Yerli Sinema
00:40 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema
02:40 Aldatmak
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Yol Arkadaşım
00:45 Kral Kaybederse
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kamera Arkası
12.00 Çift Kişilik Oda
15.00 Yasak Elma
15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Hadi İnşallah
21.45 Şevval Sam 30. Yıl Konseri
00.00 Çift Kişilik Oda
02.45 Adım Farah
04.45 Elkızı
06.00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
22:40 ABD - Türkiye / Canlı - Hazırlık Maçı
00:45 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:00 İşte Benim Stilim
04:00 Gazete Magazin
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