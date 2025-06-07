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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 HAZİRAN 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 7 Haziran 2025: Bayramın 2. günü televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        7 Haziran 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün TRT 1'de Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda ise yerli filmler ekranlara gelecek. Milli maç heyecanı TV8'de yaşanacak. Önce Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü yayınlanacak. Ardından ABD - Türkiye maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Haziran 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 10:51 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:11
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        • 1

          Bugün ekrana gelecek yapımlar TV yayın akışı 7 Haziran 2025 listesi ile belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ‘’Bugün TV’de hangi diziler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün yerli filmler sinemaseverlerle buluşacakken, Gönül Dağı dizisi ve Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan ABD - Türkiye maçı TV8’de yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Haziran 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:00 Arım Balım Peteğim

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Hayat Bayram Olsa

          15:15 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

          01:30 Hayat Bayram Olsa

          03:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü

          16:00 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

          00:15 Baba Yadigarı

          02:30 Yargı

          04:30 Müzik Arası

          05:30 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06.10 Beni Böyle Sev

          08.35 Yedi Numara

          09.45 Hayallerinin Peşinde

          10.45 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"

          13.45 Teşkilat

          17.00 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          20.00 Gönül Dağı

          00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01.50 Lingo Türkiye

          03.20 Gönül Dağı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok / Yabancı Sinema

          12:45 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema

          14:40 Can Borcu

          17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi / Yerli Sinema

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema

          22:20 Aşk Tesadüfleri Sever 2 / Yerli Sinema

          00:40 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema

          02:40 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          09:00 Kral Kaybederse

          11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

          12:00 Sahipsizler

          14:30 Kral Kaybederse

          16:30 Sahipsizler

          19:00 Star Haber

          20:00 Yol Arkadaşım

          22:30 Yol Arkadaşım

          00:45 Kral Kaybederse

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11.15 Kamera Arkası

          12.00 Çift Kişilik Oda

          15.00 Yasak Elma

          15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 Hadi İnşallah

          21.45 Şevval Sam 30. Yıl Konseri

          00.00 Çift Kişilik Oda

          02.45 Adım Farah

          04.45 Elkızı

          06.00 Karagül

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        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:15 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          22:40 ABD - Türkiye / Canlı - Hazırlık Maçı

          00:45 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

          02:00 İşte Benim Stilim

          04:00 Gazete Magazin

          7 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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