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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 30 HAZİRAN 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        30 Haziran 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 30 Haziran 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışmalar ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 30 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:04
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        • 1

          30 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. ATV’de Aile Saadeti dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Inter-Fluminense maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 – Bahar

          15:00 – Kızılcık Şerbeti

          18:25 – Show Ana Haber

          20:00 – Kapıcılar Kralı

          21:45 – Nereden Çıktı Bu Velet

          23:30 – Kapıcılar Kralı

          01:15 - Nereden Çıktı Bu Velet

          02:45 - Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Menajerimi Ara

          09:00 – Ada Masalı

          11:00 – Ateşböceği

          13:30 – Kiralık Aşk

          16:15 – Erkenci Kuş

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Çöpçüler Kralı

          21:45 - Hokkabaz

          00:00 - Hokkabaz

          02:00 - Tarkan

          03:30 - Kaderimin Oyunu

          05:30 - Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Kavak Yelleri

          09:30 – Yaprak Dökümü

          12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 – Gelinim Mutfakta

          16:30 – Aşk-ı Memnu

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Godzilla: Büyük Yıkım

          22:30 – Godzilla: Büyük Yıkım

          00:45 - Kuralsız Sokaklar

          02:15 - Yargı

          04:30 - Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Kader Oyunları

          13:00 – atv Gün Ortası

          14:00 – Sen Anlat Karadeniz

          16:30 – Bir Gece Masalı

          19:00 – atv Ana Haber

          20:00 – Aile Saadeti

          23:20 – Aile Saadeti (Tekrar)

          02:00 – Aile Saadeti (Tekrar)

          04:50 – Aldatmak

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        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 – İstiklal Marşı

          05:45 – Balkan Ninnisi

          08:25 – Kod Adı Kırlangıç

          09:40 – Kasaba Doktoru

          13:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:10 – Seksenler

          15:20 – Teşkilat

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Yardımcı Oyuncu

          22:00 – FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Inter – Fluminense

          00:15 – Tutunamayanlar

          01:50 – Lingo Türkiye

          03:10 – Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 – Çalar Saat

          10:00 – Yasak Elma

          12:45 – Sen Çal Kapımı

          15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 – Karagül

          19:00 – Now Ana Haber

          20:00 – Yetenek Sizsiniz

          00:15 - Aşk Mantık İntikam

          02:30 - Adım Farah

          05:00 - Kefaret

          06:00 - Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 – Oynat Bakalım

          10:00 – MasterChef Türkiye

          15:30 – İşte Benim Stilim

          20:00 – MasterChef Türkiye

          00:15 - MasterChef Türkiye

          02:30 - İşte Benim Stilim

          04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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