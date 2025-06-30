30 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. ATV’de Aile Saadeti dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Inter-Fluminense maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...