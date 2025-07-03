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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 3 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Bu sebeple bugün ekrana gelecek olan yapımlar araştırılıyor. Bu kapsamda seyirciler ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanalların 3 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. İşte 3 Temmuz Perşembe TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:08
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        • 1

          Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı, 3 Temmuz Perşembe günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışlarına göz atıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. İşte, 3 Temmuz 2025 TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Baba Bizi Eversene

          01:45 Futboliye

          03:15 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

          22:00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş

          00:00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş

          02:00 Işıklar Sönmesin

          03:30 Kaderimin Oyunu

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Kurt ve Aslan

          22:15 Uzay Yolcuları

          00:30 Meteor Kıyameti

          02:15 Yargı

          04:30 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:40 Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:30 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          02:50 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Balkan Ninnisi

          08:25 Kod Adı Kırlangıç

          09:50 Kasaba Doktoru

          13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          14:05 Seksenler

          15:20 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

          23:50 Türk Sineması "Akıllara Seza"

          01:55 Lingo Türkiye

          03:10 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalat Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Çift Kişilik Oda

          00:15 İlk Buluşma

          02:30 İnadına Aşk

          04:15 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          10:00 MasterChef Türkiye

          15:30 İşte Benim Stilim

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

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