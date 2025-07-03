Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı, 3 Temmuz Perşembe günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışlarına göz atıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. İşte, 3 Temmuz 2025 TV yayın akışı...