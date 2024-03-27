Tv yayın akışı 27 Mart 2024: Bugün TV'de ne var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı
Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan tüm yapımlar belli oldu. İzleyecekleri filmlere ve dizilere karar veremeyenler bugün tv'de ne var sorusuna yanıt aranıyor. 27 Mart Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Küçük Esnaf filmi ekrana gelecek. İşte 27 Mart 2024 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi
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27 Mart 2024 tv yayın akışı milyonlarca televizyonsever tarafından merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak diziler, filmler ve televizyon programları vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt aranıyor. İşte 27 Mart 2024 Çarşamba ATV, Kanal D, TRT, Star TV, Show TV yayın akışı.
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ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yaban Çiçekleri
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
02:00 Arka Sokaklar
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:15 Sakla Beni
02:30 Aramızda Kalmasın
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
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TRT1 TV YAYIN AKIŞI
18:10 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:10 Bir Sevdadır
23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
00:50 Kara Ağaç Destanı
02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
03:40 Sahur Bereketi
05:20 Kapanış