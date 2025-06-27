TV yayın akışı 27 Haziran 2025 Cuma: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek?
27 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte diziler sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Onların yerini ise yeni yarışmalar, programlar ve yaz dizileri aldı. Yaz sezonu için yeni içerik üretmeyen bazı kanallar ise yerli ve yabancı filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 27 Haziran Cuma Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now yayın akışı listesi...
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Tüm kanalların TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar ve saatleri belli oldu. 27 Haziran Cuma TV yayın akışı listesine göre; Show TV’de Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası filmi sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, bu akşam hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 27 Haziran 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now yayın akışı listesi...
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Veda
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:30 Kuralsız Sokaklar
01:00 Jane'in İntikamı
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı
06:15 Balkan Ninnisi
09:10 Kod Adı Kırlangıç
10:20 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:25 Seksenler
15:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal
21:45 Yabancı Sinema "Kaos"
23:55 Tutunamayanlar
01:15 Lingo Türkiye
02:35 Seksenler
03:25 Kasaba Doktoru
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
22:30 Çiçek Abbas
23:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
01:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
03:45 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Tosun Paşa
22:15 Umut Kanatları
00:30 Umut Kanatları
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Erkenci Kuş
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ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
22:20 Aile Saadeti
01:00 Güven Bana
02:45 Aldatmak
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
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NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkasi
16:30 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam
22:45 Çift Kişilik Oda
01:15 Aşk Mantık İntikam
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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