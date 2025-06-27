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        Haberler Kısayol Magazin TV YAYIN AKIŞI 27 HAZİRAN 2025: Bu akşam televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 27 Haziran 2025 Cuma: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek?

        27 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte diziler sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Onların yerini ise yeni yarışmalar, programlar ve yaz dizileri aldı. Yaz sezonu için yeni içerik üretmeyen bazı kanallar ise yerli ve yabancı filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 27 Haziran Cuma Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:01
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        • 1

          Tüm kanalların TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar ve saatleri belli oldu. 27 Haziran Cuma TV yayın akışı listesine göre; Show TV’de Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası filmi sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, bu akşam hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 27 Haziran 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Yumurcak Veda

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          23:30 Kuralsız Sokaklar

          01:00 Jane'in İntikamı

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:13 İstiklal Marşı

          06:15 Balkan Ninnisi

          09:10 Kod Adı Kırlangıç

          10:20 Kasaba Doktoru

          13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          14:25 Seksenler

          15:25 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Gassal

          21:45 Yabancı Sinema "Kaos"

          23:55 Tutunamayanlar

          01:15 Lingo Türkiye

          02:35 Seksenler

          03:25 Kasaba Doktoru

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

          22:30 Çiçek Abbas

          23:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

          01:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

          03:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Tosun Paşa

          22:15 Umut Kanatları

          00:30 Umut Kanatları

          03:00 Kaderimin Oyunu

          05:00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Güven Bana

          22:20 Aile Saadeti

          01:00 Güven Bana

          02:45 Aldatmak

          05:30 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkasi

          16:30 Karagül

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Sil Baştan Kaynanam

          22:45 Çift Kişilik Oda

          01:15 Aşk Mantık İntikam

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

          11:00 MasterChef Türkiye

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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