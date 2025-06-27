Tüm kanalların TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar ve saatleri belli oldu. 27 Haziran Cuma TV yayın akışı listesine göre; Show TV’de Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası filmi sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, bu akşam hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 27 Haziran 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now yayın akışı listesi...