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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 20 Temmuz 2025 Pazar || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 20 Temmuz 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var?

        Televizyon izleyicileri, her gün olduğu gibi bugün de "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar yer alıyor. Bu sebeple yayın akışları günlük ve haftalık olarak seyircilerle paylaşılıyor. Peki, 20 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Temmuz Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:49
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        • 1

          Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca dizi, film, program ve yarışma yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 20 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 20 Temmuz Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 2

          KANAL KANAL 20 TEMMUZ 2025 PAZAR TV YAYIN AKIŞI LİSTELERİ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08.30 Konuştukça

          09.45 Magazin D Pazar

          12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13.45 Turnike

          15.45 Amatör Hayat

          18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20.00 Kuralsız Sokaklar

          22.15 Kuralsız Sokaklar

          23.45 Yüce Thor

          01.40 Zalim İstanbul

          03.45 5N1K

          04.30 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06.00 Siyah Kalp

          08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

          10.00 Pazar Sürprizi

          13.00 Züğürt Ağa

          15.30 Kızılcık Şerbeti

          18.25 Hafta Sonu Ana Haber

          20.00 Deliha 2

          22.15 Nasipse Olur

          00.00 Deliha 2

          01.45 Nasipse Olur

          03.30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          07.00 Gençliğim Eyvah

          09.00 Zembilli

          12.00 Güven Bana

          14.00 Sağ Salim

          16.00 Aile Saadeti

          19.00 atv Ana Haber

          20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00.20 Aile Saadeti

          03.00 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          08.30 Hanım Köylü

          10.00 Aramızda Kalsın

          12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

          14.00 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19.00 Star Haber

          20.00 Çok Güzel Hareketler 2

          22.45 Rina

          00.45 Rina

          02.30 Kiralık Aşk

          04.00 Türk Müziği

          05.00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.58 İstiklal Marşı

          06.00 Yedi Numara

          06.45 Hayatımın Neşesi

          08.45 Alpaslan Büyük Selçuklu

          11.45 Enine Boyuna

          13.00 Yeşil Deniz

          15.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17.50 Kuzey’deki Bayrak: Kıbrıs

          19.00 Ana Haber

          20.00 Pamuk Prenses ve Avcı

          22.20 3’te 3

          23:35 Pamuk Prenses ve Avcı

          01:45 Kuzeydeki Bayrak : KIBRIS

          02:40 Yeşil Deniz

          03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          10.00 Kirli Sepeti

          13.00 Yasak Elma

          15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 Kırk Yalan

          22.15 Şevkat Yerimdar

          23.00 Now Spor

          01.00 - İnadına Aşk

          03.30 - Kefaret

          06.00 - Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08.00 Oynat Bakalım

          08.45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin Yaz

          15.45 MasterChef Türkiye

          20.00 MasterChef Türkiye

          00.15 MasterChef Türkiye

          02.30 Gazete Magazin

          04.00 Gençlik Rüzgarı

          05.00 Dizi

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        • 9
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