TV yayın akışı 20 Temmuz 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon izleyicileri, her gün olduğu gibi bugün de "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar yer alıyor. Bu sebeple yayın akışları günlük ve haftalık olarak seyircilerle paylaşılıyor. Peki, 20 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Temmuz Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi.
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Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca dizi, film, program ve yarışma yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 20 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 20 Temmuz Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
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KANAL KANAL 20 TEMMUZ 2025 PAZAR TV YAYIN AKIŞI LİSTELERİ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Turnike
15.45 Amatör Hayat
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.15 Kuralsız Sokaklar
23.45 Yüce Thor
01.40 Zalim İstanbul
03.45 5N1K
04.30 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Züğürt Ağa
15.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deliha 2
22.15 Nasipse Olur
00.00 Deliha 2
01.45 Nasipse Olur
03.30 Kızılcık Şerbeti
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ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Gençliğim Eyvah
09.00 Zembilli
12.00 Güven Bana
14.00 Sağ Salim
16.00 Aile Saadeti
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Aile Saadeti
03.00 Aldatmak
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08.30 Hanım Köylü
10.00 Aramızda Kalsın
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
22.45 Rina
00.45 Rina
02.30 Kiralık Aşk
04.00 Türk Müziği
05.00 Erkenci Kuş
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Yedi Numara
06.45 Hayatımın Neşesi
08.45 Alpaslan Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yeşil Deniz
15.05 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Kuzey’deki Bayrak: Kıbrıs
19.00 Ana Haber
20.00 Pamuk Prenses ve Avcı
22.20 3’te 3
23:35 Pamuk Prenses ve Avcı
01:45 Kuzeydeki Bayrak : KIBRIS
02:40 Yeşil Deniz
03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
13.00 Yasak Elma
15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kırk Yalan
22.15 Şevkat Yerimdar
23.00 Now Spor
01.00 - İnadına Aşk
03.30 - Kefaret
06.00 - Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
08.45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin Yaz
15.45 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 MasterChef Türkiye
02.30 Gazete Magazin
04.00 Gençlik Rüzgarı
05.00 Dizi
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