Gününü ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, yaz sezonunda da izleyici tercihlerine göre içerikler sunmaya devam ediyor. Buna göre, bugün birbirinden farklı formatta yarışmalar, programlar, yaz dizileri, yerli ve yabancı sinema filmleri yayınlanacak. İşte 2 Temmuz 2025 TV yayın akışı...