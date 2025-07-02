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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 TEMMUZ 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 2 Temmuz TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Kanal D'de Password ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda ise yerli fimler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 2 Temmuz Çarşamba Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:27
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        • 1

          Gününü ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, yaz sezonunda da izleyici tercihlerine göre içerikler sunmaya devam ediyor. Buna göre, bugün birbirinden farklı formatta yarışmalar, programlar, yaz dizileri, yerli ve yabancı sinema filmleri yayınlanacak. İşte 2 Temmuz 2025 TV yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Password

          23:15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları

          01:15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları

          03:00 Yargı

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Balkan Ninnisi

          08:25 Kod Adı Kırlangıç

          09:40 Kasaba Doktoru

          13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:10 Seksenler

          15:15 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yardımcı Oyuncu

          21:45 Yabancı Sinema "Buz Yolu"

          23:55 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

          01:55 Lingo Türkiye

          03:05 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Salako

          22:00 G.O.R.A

          00:00 G.O.R.A

          02:00 Tarkan Güçlü Kahraman

          03:30 Kaderimin Oyunu

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Korkusuz Korkak

          21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

          23:30 Korkusuz Korkak

          01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

          02:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:30 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aile Saadeti

          22:45 Cennete Bilet

          00:50 Güven Bana

          02:45 Cennete Bilet

          04:40 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10.00 Yasak Elma

          12.45 Sen Çal Kapımı

          15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16.30 Karagül

          19.00 Now Ana Haber

          20.00 Osman Pazarlama

          22.15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

          00:15 Çift Kişilik Oda

          03:00 İnadına Aşk

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Oynat Bakalım

          10:00 MasterChef Türkiye

          15:30 İşte Benim Stilim

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

          2 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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