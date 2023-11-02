Her sabah hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan günün TV yayın akışı belli oldu. 2 Kasım Perşembe günü itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de ekranlara gelecek yapımlara dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...