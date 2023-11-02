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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 2 Kasım 2023: Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Fox, Show TV, ATV, TV8, Kanal D, Star ve TRT 1 yayın akışı

        TV yayın akışı bugün: 2 Kasım Perşembe hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?

        Perşembe gününün ortalarına gelinmesi ile beraber, TV yayın akışına ilişkin aramalar sıklaşmış durumda. Günü evinde geçirmeyi planlayan izleyiciler; bu akşam hangi dizi, film ve yarışmaların ekranlara geleceğini merak ediyor. İşte, 2 Kasım Perşembe gününün yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:14
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        • 1

          Her sabah hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan günün TV yayın akışı belli oldu. 2 Kasım Perşembe günü itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de ekranlara gelecek yapımlara dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        • 2

          ATV

          16:00 Aşk ve Umut

          17:30 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Tamirhane

          22.30 Tamirhane

        • 3

          KANAL D

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk ve Umut

          17:30 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yaşamak Güzel Şey

          22:15 Yaşamak Güzel Şey

          00:30 Yargı

        • 4

          FOX TV

          13.30 En Hamarat Benim

          16.15 Hudutsuz Sevda

          19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

          20.00 Hudutsuz Sevda

          00.00 Şahane Hayatım

        • 5

          STAR TV

          16:15 En Güzel Bölüm

          16:30 SözYerli

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Sakla Beni

        • 6

          TV8

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        • 7

          TRT 1

          15:10 Diriliş "Ertuğrul"

          18:00 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        • 8

          SHOW TV

          12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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        Terazi
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