19 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film, yarışma, program ve maçların ekrana geleceği belli oldu. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları merak eden izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Bu akşam FIFA Kulüpler Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ederken bir dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 19 Haziran 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...