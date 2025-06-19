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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        19 Haziran Perşembe TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        19 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam FIFA Kulüpler Kupası Palmeiras - Al Ahly ve Inter Miami - Porto maçları ekrana gelecekken yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 19 Haziran 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:50
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        • 1

          19 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film, yarışma, program ve maçların ekrana geleceği belli oldu. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları merak eden izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Bu akşam FIFA Kulüpler Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ederken bir dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 19 Haziran 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Yoksul

          01:45 Resimdeki Sevgili

          04:15 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Beyoğlu Güzeli

          22:15 G.O.R.A

          00:45 G.O.R.A

          02:45 Sakın Arkana Bakma Ali

          04:30 Kaderimin Oyunu

          06:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Password (Yeni Bölüm)

          22:15 Yerli Dizi / Sinema

          00:30 Sinema

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Hercai

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Aile Saadeti

          04:00 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:05 Hangimiz Sevmedik

          08:55 Kod Adı Kırlangıç

          10:10 Kasaba Doktoru

          13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          14:25 Teşkilat

          18:00 Ana Haber

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Palmeiras - Al Ahly" (Canlı)

          21:00 Kupa Saati

          22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Inter Miami - Porto" (Canlı)

          00:15 Kupa Saati (Canlı)

          01:00 FIFA Klüpler Kupası2025 Grup Maçı "Seatle-Atletico Madrid" (Canlı)

          02:45 Kasaba Doktoru

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Yetenek Sizsiniz

          13:15 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Çift Kişilik Oda

          23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          02:00 Yetenek Sizsiniz

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 MasterChef Türkiye

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

          19 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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