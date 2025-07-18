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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 18 TEMMUZ 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        18 Temmuz 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        18 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam farklı zevklere hitap eden programlar ve filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Temmuz Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:58
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        • 1

          Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar seyirciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden farklı türde filmler ve programlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Temmuz Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          18 TEMMUZ 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Siyah Kalp

          09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 – Bahar

          15:00 – Kızılcık Şerbeti

          18:25 – Show Ana Haber

          20:00 – Eyvah Eyvah 2

          22:15 - Ay Lav Yu

          00:00 - Eyvah Eyvah 2

          01:30 - Ay Lav Yu

          04:00 – Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 – Menajerimi Ara

          09:00 – Ada Masalı

          11:00 – Aramızda Kalsın

          13:30 – Kiralık Aşk

          16:15 – Erkenci Kuş

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Tatlım Tatlım

          22:15 - Kocan Kadar Konuş

          00:30 - Kocan Kadar Konuş

          02:15 - Aramızda Kalsın

          03:30 – Kiralık Aşk

          05:00 – Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Kavak Yelleri

          09:30 - Yaprak Dökümü

          12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 - Magazin D Yaz

          14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:00 - Aşk-ı Memnu

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Kuralsız Sokaklar

          22:00 - Mira: Yıldızlar Savaşı

          00:30 - Ölüm Yarışçıları

          02:00 - Zalim İstanbul

          04:00 – Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Kader Oyunları

          13:00 – ATV Gün Ortası

          14:00 – Sen Anlat Karadeniz

          17:00 - Dönerse Senindir

          19:00 – ATV Ana Haber

          20:00 – Kirpi Sonic

          22:00 - Aman Reis Duymasın

          00:00 - Aile Saadeti

          02:50 – Aldatmak

          05:00 – Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 – İstiklal Marşı

          06:00 – Balkan Ninnisi

          08:20 – Kod Adı Kırlangıç

          09:40 – Kasaba Doktoru

          13:00 – Seksenler

          14:35 – Teşkilat

          17:45 - Kim Gitsin?

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Gönül Dağı

          23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          00:35 - Kim Gitsin?

          01:50 - Seksenler

          03:00 – Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 – Çalar Saat

          10:00 – Yasak Elma

          12:45 – Sen Çal Kapımı

          15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 – Karagül

          19:00 – NOW Ana Haber

          20:00 – Yaşam Koçu

          22:00 – Çift Kişilik Oda

          00:30 – Aşk Mantık İntikam

          03:00 - İnadına Aşk

          04:00 - Kefaret

          06:00 - Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 – Oynat Bakalım

          10:00 – MasterChef Türkiye

          15:30 – İşte Benim Stilim

          20:00 – MasterChef Türkiye

          00:15 – MasterChef Türkiye

          02:30 – İşte Benim Stilim

          04:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          18 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 9
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