18 Temmuz 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
18 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam farklı zevklere hitap eden programlar ve filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Temmuz Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
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Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar seyirciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden farklı türde filmler ve programlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Temmuz Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
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18 TEMMUZ 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Eyvah Eyvah 2
22:15 - Ay Lav Yu
00:00 - Eyvah Eyvah 2
01:30 - Ay Lav Yu
04:00 – Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Tatlım Tatlım
22:15 - Kocan Kadar Konuş
00:30 - Kocan Kadar Konuş
02:15 - Aramızda Kalsın
03:30 – Kiralık Aşk
05:00 – Erkenci Kuş
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 - Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Kuralsız Sokaklar
22:00 - Mira: Yıldızlar Savaşı
00:30 - Ölüm Yarışçıları
02:00 - Zalim İstanbul
04:00 – Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Dönerse Senindir
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kirpi Sonic
22:00 - Aman Reis Duymasın
00:00 - Aile Saadeti
02:50 – Aldatmak
05:00 – Bir Küçük Gün Işığı
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 – İstiklal Marşı
06:00 – Balkan Ninnisi
08:20 – Kod Adı Kırlangıç
09:40 – Kasaba Doktoru
13:00 – Seksenler
14:35 – Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Gönül Dağı
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:35 - Kim Gitsin?
01:50 - Seksenler
03:00 – Teşkilat
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Yaşam Koçu
22:00 – Çift Kişilik Oda
00:30 – Aşk Mantık İntikam
03:00 - İnadına Aşk
04:00 - Kefaret
06:00 - Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
10:00 – MasterChef Türkiye
15:30 – İşte Benim Stilim
20:00 – MasterChef Türkiye
00:15 – MasterChef Türkiye
02:30 – İşte Benim Stilim
04:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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