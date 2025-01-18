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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 18 Ocak 2025: Bugün TV’de neler hangi programlar var?

        TV yayın akışı 18 Ocak 2025: Bugün TV’de neler hangi programlar var?

        18 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Hafta sonunu evde televizyon izleyerek geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Ocak 2025 Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:54
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        TV yayın akışı 18 Ocak 2025: Bugün TV'de neler hangi programlar var?
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        Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. 18 Ocak Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı…

        18 OCAK 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        • 07:00 Küçük Ağa
        • 08:30 Konuştukça
        • 09:45 Magazin D Cumartesi
        • 13:00 Arda'nın Mutfağı
        • 14:00 İnci Taneleri
        • 16:00 Annem Ankara
        • 19:00 Kanal D Ana Haber
        • 20:00 Uzak Şehir
        • 23:15 Arka Sokaklar
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        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        • 00:15 Siyah Kalp
        • 02:45 Bahar
        • 04:45 Sandık Kokusu
        • 08:00 Kızılcık Şerbeti
        • 10:00 Cumartesi Sürprizi
        • 13:00 Siyah Kalp
        • 15:30 Sandık Kokusu
        • 18:25 Show Ana Haber
        • 20:00 Güldür Güldür Show
        • 23:45 Deha

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        • 00:15 Sen Ağlama İstanbul
        • 03:00 Güzel Köylü
        • 05:00 Kiralık Aşk
        • 07:00 İki Aile
        • 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
        • 09:00 Sucu Kamil
        • 11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
        • 12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
        • 12:50 Dizi
        • 14:45 Sen Ağlama İstanbul
        • 16:45 Sahipsizler
        • 19:00 Star Haber
        • 20:00 Sahipsizler
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        TRT1 YAYIN AKIŞI

        • 06:05 Beni Böyle Sev
        • 08:05 Yedi Numara
        • 09:00 Yeditepe İstanbul
        • 10:00 Hayallerinin Peşinde
        • 11:00 Yaşam Başka Yerde
        • 12:00 Son Hava Bükücü
        • 14:20 Teşkilat
        • 17:50 Turgay Başyayla İle...
        • 19:00 Ana Haber

        ATV YAYIN AKIŞI

        • 07.30 ATV'de Hafta Sonu
        • 10.00 Can Borcu
        • 12.45 Kuruluş Osman
        • 16.00 Zembilli
        • 19.00 ATV Ana Haber
        • 20.00 Can Borcu
        • 00.20 Bir Gece Masalı
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