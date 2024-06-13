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        Haberler Bilgi TV Yayın akışı 13 Haziran 2024: Bu akşam TV'de ne var? SHOW TV, ATV, Star TV, Star, Kanal D, Now, TRT1, TV8

        Bu akşam TV'de ne var? 13 Haziran 2024 TV yayın akışı

        Bu akşam ekranlarda izleme keyfinizi artıracak birçok yapım olacak! Akşama film sevenler için yerli ve yabancı seçenekler olacak. Bunun yanı sıra yarışma programları ve yeni bölümüyle diziler, seyirci ile buluşacak. İşte, 13 Haziran Perşembe TV rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:20
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        • 1

          Bu akşam ekranlarda birçok seçenek olacak! Keyifle izleyebileceğiniz tüm dizi, film, yarışma programlarını bir araya getirdik. İşte, 13 Haziran Perşembe TV rehberi...

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        • 2

          BAHAR

          SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir..

          Televizyon izleyicileri 13 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışını merak ediyor. Bugün hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyen pek çok izleyici, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          22:45 Ölümsüz (Yabancı Sinema)

          00:45 Sandık Kokusu

          03:15 Bahar

          05:30 Baba

        • 3

          ALAN

          ATV'de yayınlanan Alan yarışması bu akşam 20.00'de Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlarda olacak.

          Televizyon izleyicileri 13 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışını merak ediyor. Bugün hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyen pek çok izleyici, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Alan

          01:00 Kuruluş Osman

          04:00 Destan

        • 4

          AŞK-I MEMNU

          Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle her hafta Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında oynuyor.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          06:00 Afili Aşk

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Aşk-ı Memnu

          21:45 Aşk-ı Memnu

          23:45 Yalan

          02:00 Güneşin Kızları

          04:30 Hasip İle Naip (Yerli Sinema)

        • 5

          AY'IN DÜŞÜŞÜ

          Orijinal ismi Moonfall olan film bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak. Filmi kaçıranlar için tekrarı 22.50'de bir daha oynayacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Moonfall, ayın yörüngeden çıkıp, dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor. Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar. Onların kurtarma görevlerinde ay hakkında öğrendikleri, akıllarını alt üst edecek ve olaylara yepyeni bir ışık tutacaktır.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

          22:50 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

          01:40 İstanbullu Gelin

          03:30 Baba Ocağı

          05:30 Güzel Köylü

        • 6

          SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE

          "Sen Türkülerini Söyle" yarışma programında, birbirinden başarılı sesler, jüri karşısında türkülerini seslendirecekler. Yarışmacılar gecenin birincisi olmak ve "Süper Final"de yarışmaya hak kazanabilmek için etkileyici performanslar sergileyecekler. Program bu akşam 20.00'de TRT1'de olacak.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          06:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

          07:10 Kara Tahta

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Gönül Dağı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Sen Türkülerini Söyle

          00:15 İtalyan Yazı (Yabancı Sinema)

          01:55 Gönül Dağı

          04:25 Seksenler

          05:25 Lingo

        • 7

          RECEP İVEDİK 6

          Recep İvedik serisinin altıncı filmi bu akşam saat 20.00'de NOW TV'de olacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Recep İvedik evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği davetiyeyi görünce çok heyecanlanır. Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmak ister. Ancak henüz gezi başlamadan talihsizlikler başlar ve seyahat acentesinin hatası sonucu Recep ve Nurullah kendilerini Konya yerine Kenya’da bulurlar. Kenya’ya vardıktan sonra tek amaçları Türkiye’ye geri dönmek olan iki kafadar için artık heyecan dolu bir macera başlamıştır. Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi bozkırlarında Recep ve Nurullah, ne olduğunu anlayamadan iki düşman yerli kabilenin arasında kalırlar.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:30 Yabani

          13:15 Kirli Sepeti

          16:30 Şahane Hayatım

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

          22:30 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

          01:00 Mucize Doktor

          03:30 Yasak Elma

          05:00 Son Yaz

          06:00 Her Yerde Sen

        • 8

          SURVIVOR ALL STAR 2024

          Survivor yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8'de Sağlık

          08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

          11:00 Survivor 2024

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

          05:30 Dizi

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