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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 12 HAZİRAN 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 12 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        12 Haziran 2025 TV yayın akışı gününü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların günlük yayın akışları paylaşıldı. Buna göre, bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar ekrana gelecek. Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Haziran Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:37
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        • 1

          Televizyon karşısına geçen izleyiciler gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 12 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Survivor’da yarı final heyecanı yaşanacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Haziran 2025 Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 Atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Güven Bana

          03:20 Aldatmak

          05:30 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Password

          23:15 Password

          01:30 Yargı

          04:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Yusuf ve Yusuf

          02:00 Yusuf ve Yusuf

          03:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Çift Kişilik Oda (Yeni Bölüm)

          23:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          02:30 Adım Farah

          04:00 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

          22:00 El Değmemiş Aşk

          23:45 El Değmemiş Aşk

          01:30 Tarkan Viking Kanı

          03:00 Kaderimin Oyun

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Hangimiz Sevmedik

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Kasaba Doktoru

          13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:10 Seksenler

          15:35 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Teşkilat

          23:00 Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"

          00:45 Gönül Dağı

          03:25 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

          12 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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