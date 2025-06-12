TV yayın akışı 12 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
12 Haziran 2025 TV yayın akışı gününü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların günlük yayın akışları paylaşıldı. Buna göre, bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar ekrana gelecek. Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Haziran Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi...
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Televizyon karşısına geçen izleyiciler gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 12 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Survivor’da yarı final heyecanı yaşanacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Haziran 2025 Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Güven Bana
03:20 Aldatmak
05:30 Hercai
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Password
01:30 Yargı
04:00 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yusuf ve Yusuf
02:00 Yusuf ve Yusuf
03:30 Kızılcık Şerbeti
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda (Yeni Bölüm)
23:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:30 Adım Farah
04:00 Elkızı
06:00 Karagül
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:00 El Değmemiş Aşk
23:45 El Değmemiş Aşk
01:30 Tarkan Viking Kanı
03:00 Kaderimin Oyun
05:00 Aramızda Kalsın
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hangimiz Sevmedik
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:35 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat
23:00 Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"
00:45 Gönül Dağı
03:25 Teşkilat
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
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