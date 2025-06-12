Televizyon karşısına geçen izleyiciler gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 12 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Survivor’da yarı final heyecanı yaşanacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Haziran 2025 Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...