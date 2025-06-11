Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 11 Haziran 2025 TV yayın akışı
Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kanalların 11 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi araştırılmaya başlandı. TV'de bugün birbirinden farklı konuları işleyen diziler yayınlanacak. Eşref Rüya ve Sahipsizler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Haziran Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...
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Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanalların 11 Haziran 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. İki dizi yeni bölümleriyle ekranlara gelecekken TV8'de Survivor 2025 çeyrek final heyecanı yaşanacak. ÖLte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Haziran Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Password
02:15 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı
21:45 Atla Gel Şaban
23:45 Üç Kağıtçı
01:30 Atla Gel Şaban
03:00 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Çok Filim Hareketler Bunlar
02:00 Çok Filim Hareketler Bunlar
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Aramızda Kalsın
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Hangimiz Sevmedik
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çelik Yumruklar
22:40 Gönül Dağı
01:50 Çelik Yumruklar
03:45 Kasaba Doktoru
04:25 Pota
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma
22:15 Çift Kişilik Oda
04:00 Adım Farah
05:00 Elkızı
06:00 Karagül
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ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
22:30 Çıkış Yok
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Canlı - Çeyrek Final
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
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