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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 1 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 1 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 1 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. Televizyonda bugün birbirinden farklı türde yarışmalar ve filmler yayınlanacak. Öte yandan FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması Real Madrid-Juventus maçı TRT 1'de futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 1 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:53
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        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. 1 Temmuz 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Bugün birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. TRT 1’de ise Real Madrid-Juventus maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Gurbetçi Şaban

          22:00 Gurbetçi Şaban

          23:45 Kuralsız Sokaklar

          01:15 Attila

          03:00 Yargı

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Davacı

          01:45 Talihli Amele

          03:15 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Süt Kardeşler

          21:45 Acı Tatlı Ekşi

          23:30 Acı Tatlı Ekşi

          01:30 Tarkan Viking Kanı

          03:00 Kaderimin Oyunu

          05:00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Balkan Ninnisi

          08:25 Kod Adı Kırlangıç

          09:40 Kasaba Doktoru

          13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:10 Seksenler

          15:20 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yardımcı Oyuncu

          22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Inter – Fluminense

          00:15 Tutunamayanlar

          01:40 Lingo Türkiye

          03:05 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:30 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Güven Bana

          23:20 Aile Saadeti

          02:00 Güven Bana

          04:00 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz

          00:15 Aşk Mantık İntikam

          03:00 İnadına Aşk

          04:30 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Oynat Bakalım

          10:00 MasterChef Türkiye

          15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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