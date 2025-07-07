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        Haberler Gündem Çevre Tuz Gölü'nün misafirlerine can suyu | Son dakika haberleri

        Sondaj destekli kanal, Tuz Gölü'nün misafirlerine can suyu oldu

        Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Tuz Gölü'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gölü beslemesi amacıyla açılan sondaj destekli kanal, kuluçkadan çıkan flamingo yavruları için umut oldu. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, "Kanal sayesinde, Tuz Gölü besleniyor ve sadece flamingo değil diğer kuş türlerine de hayat suyu oluyor. Tuz Gölü'nün geleceği için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:55
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          Flamingoların önemli üreme ve beslenme alanlarından biri olan Tuz Gölü'nde mevsimsel kuraklık ve su kaynaklarının azalması, özellikle kuluçka döneminde yavru flamingoların hayatta kalmasını zorlaştırıyor.

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          Gölde kuluçkadan çıkan bazı yavru flamingolar, sudan uzaklaşarak koloniden ayrı düştü.

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          Durumu fark eden Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, acil bir çözüm arayışına girdi.

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          Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gölü beslemesi amacıyla açılan sondaj kanalını fark etti. Kanalın, göl suyunu takviye etme potansiyeli taşıdığını gören Tunç, ölmek üzere olan yavru flamingoları özenle toplayarak sondaj kanalına bıraktı.

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          Tunç'un bu müdahalesi ve kanalın sağladığı "can suyu" sayesinde, bitkin düşen yavru flamingolar yeniden hayata döndü.

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          Kanal, hem Tuz Gölü'nün ekolojik dengesine katkı sağlaması hem de özellikle kurak dönemlerde göl ekosistemindeki canlılar için hayati önem taşıması açısından büyük bir rol oynadı.

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          Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Tunç,Tuz Gölü'nde suların çekilmesiyle beraber koloniden ayrılan ve ölmek üzere olan yavru flamingolara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açılan sondaj kanalının can suyu olduğunu söyledi.

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          Yaklaşık 35 yavru flamingoyu kanala bıraktığını belirten Tunç, şöyle konuştu: "Kuraklığa bağlı olarak suların çekilmesi flamingo popülasyonunda düşüşlerin olmasına sebep oluyor. Tuz Gölü'nde sular çekilmiş durumda. Bundan kaynaklı, koloniden ayrı düşen flamingo yavrularını kanala getiriyorum. Bu kanal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açılan sondaj kanalı.

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          Fahri Tunç, "Kanal sayesinde, Tuz Gölü besleniyor ve sadece flamingo değil diğer kuş türlerine de hayat suyu oluyor. Flamingo yavruları kanalda hayat bulduktan sonra tekrar kolonilere katılacak. Tuz Gölü'nün geleceği için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu yavruların yaşaması, gölün ekosisteminin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

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