Fahri Tunç, "Kanal sayesinde, Tuz Gölü besleniyor ve sadece flamingo değil diğer kuş türlerine de hayat suyu oluyor. Flamingo yavruları kanalda hayat bulduktan sonra tekrar kolonilere katılacak. Tuz Gölü'nün geleceği için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu yavruların yaşaması, gölün ekosisteminin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.