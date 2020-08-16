Türkay çıkan haberler sonrasında, "Selçuk ağabey çok güzel açıkladı onu çünkü çok rahatsız oldum. Her yazılana cevap mı vereceğiz? İnsanların binbir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum. Bir derdim bu mu? Bunlarla mı uğraşacağım? Fotoğraflar çok da samimi değil hatta şu an sizinle samimi olduğum kadar değil." şeklinde konuşmuştu.