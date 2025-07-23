Tusk'tan kritik hamle: Polonya'da kabine değişikliği
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği adayın kaybetmesinin ardından değişen siyasi denge sonucu kabinesinde değişikliğe gitti.
Polonya'da haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini muhafazakar tarihçi Karol Nawrocki'nin kazanmasının ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, kabinesinde değişikliğe gitti.
Desteklediği aday Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin yüzde 49,1 oyla kaybetmesiyle siyasi dengenin değiştiği ülkede, AB yanlısı politikalarıyla öne çıkan Tusk bu değişiklikle yeniden ivme kazanmak istiyor.
Tusk, Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Başbakan Yardımcısı olacağını duyururken, Maliye Bakanı Andrzej Domanski'nin Maliye ve Ekonomi Bakanı olacağını ve hükümetteki tüm ekonomi birimlerini denetleyeceğini bildirdi.
Ayrıca Enerji Bakanlığı yeniden yapılandırıldı.