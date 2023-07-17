Turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi! Melissa Vargas'ın Ebrar Karakurt ile o anları gündem oldu!
Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde altın madalyanın sahibi oldu. Çi'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluk unvanını kazanan Milli takımımızda, turnuvanın en değerli oyuncusu ise Melissa Vargas seçildi. Başarılı sporcunun takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile objektiflere yansıyan coşku dolu anları gündem oldu.
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FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez zafere ulaştı.
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Turnuvanın "En değerli oyuncu" unvanını alan isim ise Melissa Vargas oldu. Başarılı voleybolcunun takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile objektiflere yansıyan coşku dolu anları gündem oldu.
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Çin ile oynanan final maçına damga vuran isimlerden biri Melissa Vargas oldu. Gösterdiği performans ile göz dolduran başarılı oyuncu Vargas, organizasyonun en değerli oyuncusu oldu.
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Şampiyonlukta Melissa Vargas ile birlikte önemli bir rol oynayan diğer isim ise Ebrar Karakurt oldu. İkilinin maç esnasında coşku dolu anları sosyal medyanın gündemine geldi.
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İşte Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un coşku dolu anları...
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Çin: Diao, Li, Yuanyuan Wang, Gong, Yunlu Wang, Yuan (Mengjie Wang, Xu, Zhong, Zheng, Du, Yang, Gao, Ni)
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Saliha Şahin, İlkin Aydın)
Setler: 22-25, 25-22, 19-25, 16-25
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