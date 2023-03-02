Türkiye’de deprem riskinin en az olduğu illerde satılık ve kiralık konut fiyatları
AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye’de fay hattı olmayan ve deprem riskinin en az olduğu illeri tek tek bir araya getirdik. AFAD’ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre; deprem riski en az olan illerin başında (5. Derece) Karaman geliyor. 4. derece deprem bölgesi olan iller ise şöyle: Konya, Aksaray, Niğde, Ankara, Sinop, Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize. Peki bu illerde emlak sitesi Endeksa’nın verilerine göre ortalama en yüksek ve en düşük satılık/kiralık konut fiyatları ne?