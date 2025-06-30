Türkiye U16 Kadın Sutopu Milli Takımı’ndan Avrupa Şampiyonası’nda üçte üç! - Diğer Haberleri

Türkiye U16 Kadın Sutopu Milli Takımı’ndan Avrupa Şampiyonası’nda üçte üç! - Diğer Haberleri

Açılış gününde Slovakya’yı 14-8 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, ikinci maçta ise unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak Çekya’yı 10-9 yendi. Grup etabının son karşılaşmasında ise Fransa’yı 15-10’luk skorla geçerek çeyrek finale doğru emin adımlarla ilerliyor.

Grup Maçları Sonuçları:

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Türkiye 14 – 8 Slovakya

Türkiye 10 – 9 Çekya

Türkiye 15 – 10 Fransa

Grup C Puan Durumu:

1. Türkiye – 9 puan

2. Çekya – 6 puan

3. Fransa – 3 puan

4. Slovakya – 0 puan

Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleşen ve 15 Avrupa ülkesinden takımların katıldığı şampiyonada millî takımımız; yüksek motivasyon, disiplinli savunma ve etkili hücum performansıyla büyük beğeni topluyor. REKLAM Özellikle ikinci gün Çekya karşısında sergilenen geri dönüş, turnuvanın en unutulmaz anlarından biri oldu. 4 sayı geriden gelen Türkiye, son iki periyotta sırasıyla 3:1 ve 3:0’lık üstünlük sağlayarak galibiyet sayısını maçın bitimine sadece 14 saniye kala buldu.

Bu prestijli organizasyon, Türkiye Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde ve European Aquatics çatısı altında düzenleniyor. Sadece sportif başarıların değil, aynı zamanda genç kadın sporcuların uluslararası alanda gelişiminin desteklendiği önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Ay-Yıldızlılar, bugün (30 Haziran Pazartesi) saat 15:00’te, çeyrek finale yükselebilmek için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 3 Temmuz tarihine kadar İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde devam edecek. 7 Temmuz tarihinde ise aynı tesiste U16 Erkekler Avrupa Şampiyonası başlayacak.