Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, turnuvaya galibiyetle başladı. Milli takım, turnuvadaki 2. maçında Tayland ile karşılaşacak. Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Fransa karşısında parkeye çıktı. Fransa’yı 3-1’lik skorla geçen milli takım, sezona galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, ikinci maçında Tayland ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, Türkiye-Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...
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TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Tayland voleybol maçı, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.
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TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
İlk hafta Çin etabında mücadele eden Filenin Sultanları, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
Millilerin organizasyonun ilk haftasındaki maç programı şöyle:
6 Haziran Cuma
14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)
7 Haziran Cumartesi
10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran Pazar
14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
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KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
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