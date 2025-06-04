Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Tayland voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

        Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, turnuvaya galibiyetle başladı. Milli takım, turnuvadaki 2. maçında Tayland ile karşılaşacak. Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Fransa karşısında parkeye çıktı. Fransa’yı 3-1’lik skorla geçen milli takım, sezona galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, ikinci maçında Tayland ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, Türkiye-Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Tayland voleybol maçı, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          İlk hafta Çin etabında mücadele eden Filenin Sultanları, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

          Millilerin organizasyonun ilk haftasındaki maç programı şöyle:

          6 Haziran Cuma

          14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)

          7 Haziran Cumartesi

          10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

          8 Haziran Pazar

          14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

        • 5

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

          VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

        • 6

          KADRO

          Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

          Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

          Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

          Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

          Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Habertürk Anasayfa