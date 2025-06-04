A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Fransa karşısında parkeye çıktı. Fransa’yı 3-1’lik skorla geçen milli takım, sezona galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, ikinci maçında Tayland ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, Türkiye-Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...