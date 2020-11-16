SERDAR ALİ ÇELİKLER: Polonyalı hakem Szymon Marciniak yüzde 49 kırmızı; yüzde 51 kırmızı değil denilecek pozisyonda Rus stoper Semenov'u oyundan attı. Bence bariz gol şansı olarak değerlendirilebilecek pozisyon olması için faul yapılan Cenk'in topa tam sahip olması gerekirdi. Neyse ki Marciniak bizden yana karar verdi.
Oyun namına ne varsa Rusya'daydı. Nitekim 2. yarının başında Ruslara beraberlik fırsatını Mert'in kurtarışı vermedi. "Oyun Ruslarda. Böyle giderse gol yeriz" derken yine bireysel kalite ile Ozan topu getirdi Marciniak 'penaltı' dedi.
Normal şartlar altında 24. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan bir takım 52'de 3-1 geri düşmüşse maç aslen bitmiş olmalıdır. Hocamız Şenol Güneş oyuna konsantre olsa oyuna Yusuf - İrfan gibi isimleri alıp pas oyununa döner, oyunu soğutur ve gel git bir maç oynanmasına müsaade etmezdi. Ama Şenol Güneş konsantre değil. 2020 yılında resmi maçlarda bir tek Andorra'yı yenebilmiştik.
Şimdi Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetimizi alabildik. Ama oyunumuz geri gidiyor. Uluslar Ligi B klasmanından küme düşme ihtimalimiz kalmadı. Ama kaliteli oyunculardan kurulu takımımız bu kalitenin altında yönetiliyor. Aslında böyle değildi. Şenol Güneş 2019'da gayet iyiydi. 2020'de konsantresi mi azaldı tam anlayamadım. 2021'de çok daha konsantre bir Güneş görme dileğimizle...
GÜNTEKİN ONAY: 36 yıldır yenemediğimiz Rusya karşısında kazanmak her şeye rağmen güzel. Üstelik felaketler yılı 2020’de hiç galibiyetimiz yokken. Bir yıldır kazanamayan ay yıldızlı ekibimiz kollektif oyundan uzak bireysel beceriler ve her şeyden önce rakibin hatalarıyla kazandı.
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