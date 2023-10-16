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        Haberler Spor Futbol TÜRKİYE PUAN DURUMU | EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım listede kaçıncı, hangi sırada? - Futbol Haberleri

        Türkiye puan durumu: EURO 2024 Elemeleri D grubu A Milli Takım puan durumu

        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya maçı sonrası Türkiye'nin grubundaki puan durumu merak konusu oldu. EURO 2024 D Grubu'nda mücadele veren A Milli Takımımız; Hırvatistan, Ermenistan, Galler ve Letonya ile karşılaşıyor. İşte, "EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım kaçıncı sırada?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 09:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:02
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        • 1

          A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubunda mücadelesine devam ediyor. Deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye, maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. Bu noktada Türkiye puan durumu merak konusu oldu. İşte, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda milli takımın güncel puan durumu...

        • 2

          EURO 2024'TEYİZ!

          A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım 4-0 kazandı. Bu sonuçla beraber Ay-Yıldızlılar, Almanya'da oynanancak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

        • 3

          İLK İKİ SIRAYI GARANTİLEDİK

          Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, Letonya galibiyetinin ardından puanını 16'ya yükseltti ve diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek ve EURO 2024 biletini kazandı.

        • 4

          LİDERLİK MAÇI GALLER

          Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak. Türkiye bu maçta Galler ile liderlik maçına çıkacak. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

        • 5

          D GRUBU PUAN DURUMU

          Türkiye 4-0 Letonya (MAÇ SONUCU)

          Galler 2-1 Hırvatistan (MAÇ SONUCU)

        • 6

          1. Türkiye 16 PUAN | 7 MAÇ

          2. Galler 10 PUAN | 6 MAÇ

          3. Hırvatistan 10 PUAN | 6 MAÇ

          4. Ermenistan 7 PUAN | 6 MAÇ

          5. Letonya 3 PUAN | 7 MAÇ.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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