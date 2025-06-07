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        Haberler Spor Voleybol Türkiye - Polonya: 3-2 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı! - Voleybol Haberleri

        Türkiye - Polonya: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde önüne geleni deviremye devam ediyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:58
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        Muhteşem Sultanlar!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde kazanmaya devam ediyor... Filenin Sultanları, ilk etaptaki üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

        Çin'in başkenti Pekin'de oynanan mücadeleyi 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı.

        İLK ETAPTAKİ SON RAKİP ÇİN

        A Milliler, Milletler Ligi ilk etabındaki dördüncü ve son maçında 8 Haziran Pazar günü (yarın) ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

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        SALON: National Indoor

        HAKEMLER: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

        TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)

        POLONYA: Rozanski, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)

        SETLER: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7

        SÜRE: 1 saat 51 dakika

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