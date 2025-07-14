Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
En İyi Uluslararası Film Oscar'ı için Türkiye'nin adaylığına Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri gösterildi
Giriş: 14.07.2025 - 21:30 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:06
Amerikan Film Akademisi tarafından verilen "En İyi Uluslararası Film Oscarı"na Türkiye Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmini aday gösterdi.
"En İyi Uluslararası Film Oscarı", bir filmin hem ülkesinde hem de küresel ölçekte en seçkin yapımlardan biri olarak kabul ediliyor. Daha önce Türkiye'den Kış Uykusu ve Ayla filmleri aday gösterilmişti ancak kazanamamıştı.
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