Türkiye'nin kömür üretimi ve tüketimi

Türkiye’nin toplam kömür kaynağı, 19.32 milyar tonu linyit ve asfaltit, 1.52 milyar tonu taşkömürü olmak üzere toplam 20.84 milyar ton. 2022 temmuz ayı itibarıyla Türkiye toplam santral gücünün yüzde 20.7’sini kömürden sağlamakta. Türkiye bu miktarın yüzde 11.2’sini yerli kömür üretiminden karşılıyor. Türkiye’de 1 adet asfaltit, 46 adet linyit, 4 adet taşkömürü ve 16 adet ithal kömürle çalışan toplam 67 adet kömürle çalışan elektrik üretim santrali bulunmakta. 2021 yılında, kömüre dayalı santrallerden üretilen elektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 31.4 oldu.