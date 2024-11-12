Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Küresel sera gazı emisyonu üretiminde enerji sektörü ilk sırada

        Sektörlere göre küresel sera gazı emisyonu dağılımı

        Küresel sera gazı emisyonları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.3 artarak rekor seviye olan 57.1 gigaton karbondioksit eşdeğerine (GtCO2e) ulaştı. Bu grafik Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre, 2023 yılında dünyadaki sera gazı emisyonu salınımının sektör bazında dağılımını göstermekte. Elektrik sektörü 15.1 gigaton karbondioksit salınımına ulaşarak en büyük emisyon katkısına sahip sektör olmaya devam etti.

        Giriş: 12.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        #sera gazı

        BAKMADAN GEÇME

        Yılda kaç kez doktora gidiyoruz?
        Yılda kaç kez doktora gidiyoruz?
        Eylül ayı işsizlik rakamları
        Eylül ayı işsizlik rakamları
        Kadın seçmenler Harris ve Trump’ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump’ı nasıl destekledi?
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Uzaylılar tarafından ziyaret edildiğimize en çok kim inanıyor?
        Uzaylılar tarafından ziyaret edildiğimize en çok kim inanıyor?
        2024 Ekim enflasyon verileri
        2024 Ekim enflasyon verileri
        Erkekler en çok eşine, kadınlar babasına güveniyor!
        Erkekler en çok eşine, kadınlar babasına güveniyor!
        Türkler ‘verimsiz’ çalışıyor
        Türkler ‘verimsiz’ çalışıyor
        Eylül konut satış rakamları
        Eylül konut satış rakamları
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Nüfusun yüzde kaçı düzenli spor yapmıyor?
        Nüfusun yüzde kaçı düzenli spor yapmıyor?
        Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        Yazı Boyutu