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Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti - Öne çıkan haberler

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İskenderun’a hareket etti

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, ikmal ve yardım malzemelerini almak üzere İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti

Giriş: 07.02.2023 - 20:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören bölgelere yardım malzemesi taşıyan Nene Hatun, saat 09.30 itibarıyla İstanbul'dan İskenderun'a hareket etti.

  • Çanakkale İskelesi'ne saat 19.00'da yanaşan gemiyi burada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik ve kurum personeli karşıladı.

  • Burada malzeme ikmali gerçekleştirilen gemi, İskenderun rotası için seyrine kaldığı yerden devam etti.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait dünyanın en zorlu su yollarından biri olan Türk Boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde denizlerimizdeki can, mal, seyir ve çevre emniyetini temin etme amacıyla hizmet veren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, 09.30 itibariyle İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti. Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin’e, sonrasında tahmini 8 saat sonrasında ise İskenderun’a varması beklenmektedir" denildi.

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