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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oluyor! - Futbol Haberleri

        Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oluyor!

        2026 FIFA Dünya Kupası için ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi 13 Aralık Cuma (yarın) gerçekleştirilecek. Kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:49
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        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oluyor!
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        ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

        Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başlayacak.

        Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.

        Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

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        Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

        TORBALAR

        FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa elemelerinde torbalar şöyle oluştu:

        1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

        2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

        3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

        4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

        5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

        UEFA Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle, altta isimleri belirtilen takımlar aynı grupta yer alamayacak.

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        -Cebelitarık / İspanya

        -Kosova / Bosna-Hersek

        -Kosova / Sırbistan

        -Ukrayna / Belarus

        İzlanda ve Faroe Adaları ise kış koşulları kaynaklı risklerin en yüksek olduğu ülkeler olarak belirlendiğinden, bu iki takımın aynı grupta olmasına izin verilmeyecek.

        AVRUPA'DAN DÜNYA KUPASI'NA 16 ÜLKE KATILACAK

        Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

        Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        DÜNYA KUPASI'NIN AÇILIŞ MAÇI 11 HAZİRAN 2026'DA

        2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

        Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

        2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

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