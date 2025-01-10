Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan maçı yaklaşıyor!
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maç, İstanbul'da Rams Park Stadyumu'nda oynanacak ve Montella yönetimindeki takımımız, taraftar desteğiyle avantaj sağlamayı hedefliyor. Futbolseverler, heyecanla milli maç programını ve yayın detaylarını bekliyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde tarihi bir virajın eşiğinde! B Ligi'nde Galler'in ardından grubu ikinci sırada bitiren A Milli Takım, play-off turunda Macaristan'ı geçerek A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. İstanbul'da başlayacak iki maçlık serinin ilk ayağı, Rams Park'ta taraftarların coşkulu desteğiyle oynanacak. Montella ve ekibi, bu kritik eşleşmede tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Heyecan dorukta; karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte milli maç yayın bilgisi...
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TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.
İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.
Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025
20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan
23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye
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TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.
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MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?
A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.