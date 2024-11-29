Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 6 Aralık'ta çekilecek
TFF, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekiminin 6 Aralık Cuma günü Riva'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Giriş: 29.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:46
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılacak.
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