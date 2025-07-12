A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi sürüyor. Hollanda etabında çıktığı ilk maçta Hollanda'yı 3-0 yenerek finallerde yer almayı garantileyen Filenin Sultanları, ikinci maçta ise Çekya'ya 3-1 mağlup oldu. Organizasyondaki 10'uncu maçında 2'nci mağlubiyetini yaşayan milliler, 22 puanda kaldı. Ay-yıldızlı ekip, 3. haftanın üçüncü maçında ise İtalya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?