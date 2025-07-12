Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ilk hazırlık maçına çıkıyor!
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Ümraniyespor maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı taraftarlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.
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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor. Cimbom’un hazırlık maçını izlemek isteyen taraftarlar ise Galatasaray-Ümraniyespor maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Ümraniyespor maçı, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.
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GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.
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GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
www.ssportplus.com adresine gidin.
Hemen Üye Ol linkine tıklayın.
Açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girin.
Hesabımı Ouştur ve Hemen Ödeme Ekranına Git butonuna tıklayın.
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GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
12 Temmuz 2025
Ümraniyespor - Galatasaray
20 Temmuz 2025
Galatasaray - Admira Wacker
23 Temmuz 2025
Galatasaray - Cagliari
26 Temmuz 2025
Galatasaray - Strasbourg
2 Ağustos 2025
Galatasaray - Lazio