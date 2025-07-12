Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS ilk hazırlık maçına çıkıyor! Galatasaray-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ilk hazırlık maçına çıkıyor!

        Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Ümraniyespor maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı taraftarlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor. Cimbom’un hazırlık maçını izlemek isteyen taraftarlar ise Galatasaray-Ümraniyespor maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        • 2

          GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray-Ümraniyespor maçı, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus'tan yayınlanacak.

          Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.

        • 4

          GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

          www.ssportplus.com adresine gidin.

          Hemen Üye Ol linkine tıklayın.

          Açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girin.

          Hesabımı Ouştur ve Hemen Ödeme Ekranına Git butonuna tıklayın.

        • 5

          GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

          12 Temmuz 2025

          Ümraniyespor - Galatasaray

          20 Temmuz 2025

          Galatasaray - Admira Wacker

          23 Temmuz 2025

          Galatasaray - Cagliari

          26 Temmuz 2025

          Galatasaray - Strasbourg

          2 Ağustos 2025

          Galatasaray - Lazio

        Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı izle
        Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı izle
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa