Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor. Cimbom’un hazırlık maçını izlemek isteyen taraftarlar ise Galatasaray-Ümraniyespor maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?