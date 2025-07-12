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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı canlı şifresiz izle ekranı!

        Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı izle! Türkiye-İtalya VNL voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda etabındaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. Bir önceki maçta Çekya'ya 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları, bu kritik mücadeleyi kazanmak istiyor. Organizasyonda çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, VNL puan tablosunda 22 puanla beşinci sırada yer alıyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:19
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi sürüyor. Hollanda etabında çıktığı ilk maçta Hollanda'yı 3-0 yenerek finallerde yer almayı garantileyen Filenin Sultanları, ikinci maçta ise Çekya'ya 3-1 mağlup oldu. Organizasyondaki 10'uncu maçında 2'nci mağlubiyetini yaşayan milliler, 22 puanda kaldı. Ay-yıldızlı ekip, 3. haftanın üçüncü maçında ise İtalya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        • 2

          TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-İtalya voleybol maçı, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Apeldoorn şehrinde Omnisport Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU TABLOSU

          1. İtalya – 28 puan

          2. Brezilya – 28 puan

          3. Japonya – 24 puan

          4. Polonya – 24 puan

          5. Türkiye – 22 puan

          6. Almanya – 19 puan

          7. Çin – 17 puan

          8. ABD – 17 puan

          9. Fransa – 14 puan

          10. Hollanda – 13 puan

        • 6

          FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          Millilerin organizasyonun üçüncü haftasında kalan maçları şöyle:

          13 Temmuz

          21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor

        • 7

          KADRO

          Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

          Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

          Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

          Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 8
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