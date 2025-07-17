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        Türkiye İş Bankası Müzesi'ne 3 milyon ziyaretçi

        Türkiye İş Bankası'nın bir asırlık tarihinin yanı sıra ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümlerine ışık tutan Türkiye İş Bankası Müzesi, 3 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:37
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        Türkiye İş Bankası Müzesi'ne 3 milyon ziyaretçi
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        Türkiye İş Bankası’nın Eminönü’ndeki tarihi binasında ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. İş Bankası’nın bir asırlık tarihinin yanı sıra ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümlerine ışık tutan müze, 3 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Müze Müdürü Ayşegül Okan, müzeyi ziyaret eden Özdemir ailesine günün anısına İş’in 100 Yılı: Zekâ, Dikkat ve İffet kitabı ile kumbara armağan etti.

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        1892’de postane olarak inşa edilen, 1928’den itibaren İş Bankası şubesi olarak hizmet veren bina, 2007’de müzeye dönüştürüldü. İş Bankası’nın kuruluşunun 100. yılı olan 2024’te yenilenerek modern bir tasarım ve zengin sergileme düzeniyle ziyaretçilerini karşılayan müzenin kalıcı sergisi “İş’in 100 Yılı”, belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçalarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişimine dair kapsamlı bir perspektif sunuyor.

        Giriş katında, bankanın kuruluş öyküsünden Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sanayi hamlelerine uzanan etkileyici bir yolculuk ziyaretçileri bekliyor. İzmir İktisat Kongresi’ne ait daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar da ilk kez bu mekânda ziyaretçilerle buluşuyor. Üst katta ise bankacılık teknolojisinin evrimi, günümüz finans dünyası ve bankanın eğitim, çevre, spor ile kültür-sanat alanındaki projeleri ele alınıyor. 1928’den bu yana kullanılan Ana Kasa, Kiralık Kasa Dairesi ve yenilenen Atatürk Salonu da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

        Müzenin küratörlüğünü de üstlenen Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya’nın hazırladığı İş’in 100 Yılı: Zekâ, Dikkat ve İffet kitabı da müze koleksiyonundan nadir belge ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş önemli bir kaynak olarak dikkat çekiyor.

        Yetişkinlerin rehberli turlara yoğun ilgi gösterdiği Türkiye İş Bankası Müzesi, minik ziyaretçilerini de unutmuyor. Yıl boyunca düzenlenen ücretsiz atölyeler çocuklara yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı sunarken, müze her yaştan ziyaretçiyi tarihi bir yolculuğa davet ediyor. Müze pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

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        #türkiye iş bankası müzesi
        #Türkiye İş Bankası
        #Ayşegül Okan
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