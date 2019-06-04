Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? soruları futbolseverler kadar Milli Takım'ın coşkusuna katılan herkes tarafından araştırılıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçına çıkacak Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım'da hazırlıklar devam ederken, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu ile Dorukhan Toköz'ün tedbir amaçlı yer almadı. İşte Türkiye Fransa maçına dair detaylar...

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçı için karşı karşıya gelecek Türkiye ve Fransa maçı, 8 Haziran 2019 Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM'DAN FRANSA VE İZLANDA HAZIRLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu ile Dorukhan Toköz'ün tedbir amaçlı yer almadığı belirtildi.

Okay Yokuşlu ve Mahmut Tekdemir'in de takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Antrenmanda, dün Özbekistan ile oynanan maçta süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı.