Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle futboldan uzak kaldığımız günlerde konsol oyunları, özlem gidermek için en büyük araç olarak göze çarpıyor.

İngiltere'de düzenlenen turnuvanın Leicester City'nin yıldız oyuncusu James Maddison tarafından kazanılmasının ardından, ülkemizde de futbolcular takımlarını FIFA 20'de temsil etti.

Kulüpler Birliği ve beIN Sports iş birliği ile dün (9 Mayıs Cumartesi) başlayan Türkiye eFutbol Kupası, bugün (10 Mayıs Pazar) oynanan çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından sona erdi.

3 maçtan 2'sini kazananın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinde Demir Grup Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt ile Kasımpaşa'dan Anıl Koç karşı karşıya geldi.

Serinin ilk maçında Anıl Koç, rakibini 4-2 yenerek 1-0 öne geçti. Anıl Koç, serinin ikinci maçını da 2-1 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi ve turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Anıl Koç "Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Çok iyi oynadı. O da kazanabilirdi. Bu şampiyonluğu Kasımpaşa taraftarlarına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Yeşilyurt finale gelene kadar son 16 turunda Fraport-TAV Antalyaspor'dan Salih Dursun'u 2-1, çeyrek finalde Gaziantep FK'dan Ulaş Zengin'i 3-1 ve yarı finalde Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Turnuvaya ön eleme turundan katılan Anıl Koç ise sırasıyla; Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou'yu 2-1, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi 5-0, Aytemiz Alanyaspor'dan Onur Bulut'u 1-0 ve Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu 2-1 yenerek finale yükselmişti.