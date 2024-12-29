Türkiye'den ve dünyadan Güney Kore'ye taziye mesajları

Güney Kore'de yaşanan ölümcül uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a yükseldi, iki kişi kurtarıldı. Yaşanan kazanın ardından Türkiye'den ve dünyadan Güney Kore için taziye mesajları yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Güney Kore'de çok sayıda ölümle sonuçlanan korkunç bir uçak kazası haberini aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

AB'nin Güney Kore'ye desteğini bildiren von der Leyen, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Güney Kore halkına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.

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ÇİN

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Güney Kore'ye başsağlığı diledi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a taziye mesajı gönderen Çin Devlet Başkanı, "Çin hükümeti ve halkı adına kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum" dedi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, "Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan kazasya ilişkin trajik haberi aldık. Kaybedilen her bir hayat ölçülemez bir trajedidir. Ukrayna halkı ve şahsım adına kederli ailelere, Kore halkına ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a en içten taziyelerimi sunuyorum. Acınızı paylaşıyoruz ve bu kederli günlerinde Kore halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.