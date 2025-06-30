Türkiye'de transfer dönemi resmen başladı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce açıkladığı takvime göre 2025-2026 sezonunun Birinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün itibarıyla resmen başladı.
Giriş: 30.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:07
Kulüpler, yeni sezon yapılanmalarını şekillendirmek için 12 Eylül 2025’e kadar transferlerini tamamlayabilecek.
Yeni sezonun ilk resmi adımı olan transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına başladı.
İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ 5 OCAK'TA BAŞLIYOR
TFF’nin aldığı karara göre, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
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