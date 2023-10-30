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        Haberler Gündem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İl ve ilçelerde gün boyu düzenlenen çeşitli etkinlikler gece saatlerinde yürüyüş, fener alayı ve konserlerle tamamlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.10.2023 - 02:24 Güncelleme: 30.10.2023 - 02:24
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        • 1

          Ankara
          Fotoğraf: AA

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Ankara
          Fotoğraf: AA

        • 3

          Ankara
          Fotoğraf: AA

        • 4

          Ankara
          Fotoğraf: AA

        • 5

          İstanbul
          Fotoğraf: DHA

        • 6

          İstanbul
          Fotoğraf: AA

        • 7

          İstanbul
          Fotoğraf: DHA

        • 8

          İstanbul
          Fotoğraf: DHA

        • 9

          İstanbul
          Fotoğraf: AA

        • 10

          İzmir
          Fotoğraf: AA

        • 11

          İzmir
          Fotoğraf: AA

        • 12

          İzmir
          Fotoğraf: AA

        • 13

          İzmir
          Fotoğraf: AA

        • 14

          Antalya
          Fotoğraf: AA

        • 15

          Alanya
          Fotoğraf: DHA

        • 16

          Kayseri
          Fotoğraf: AA

        • 17

          Muğla
          Fotoğraf: AA

        • 18

          Samsun
          Fotoğraf: AA

        • 19

          Şanlıurfa
          Fotoğraf: İHA

        • 20

          Hatay
          Fotoğraf: AA

        • 21

          Bursa
          Fotoğraf: İHA

        • 22

          Denizli
          Fotoğraf: AA

        • 23

          Diyarbakır
          Fotoğraf: AA

        • 24

          Edirne
          Fotoğraf: DHA

        • 25

          Eskişehir
          Fotoğraf: AA

        • 26

          Eskişehir
          Fotoğraf: AA

        • 27

          Adana
          Fotoğraf: DHA

        • 28

          Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
          Fotoğraf: AA

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