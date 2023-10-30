Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İl ve ilçelerde gün boyu düzenlenen çeşitli etkinlikler gece saatlerinde yürüyüş, fener alayı ve konserlerle tamamlandı
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Ankara
Fotoğraf: AA
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Ankara
Fotoğraf: AA
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Ankara
Fotoğraf: AA
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Ankara
Fotoğraf: AA
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İstanbul
Fotoğraf: DHA
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İstanbul
Fotoğraf: AA
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İstanbul
Fotoğraf: DHA
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İstanbul
Fotoğraf: DHA
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İstanbul
Fotoğraf: AA
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İzmir
Fotoğraf: AA
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İzmir
Fotoğraf: AA
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İzmir
Fotoğraf: AA
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İzmir
Fotoğraf: AA
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Antalya
Fotoğraf: AA
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Alanya
Fotoğraf: DHA
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Kayseri
Fotoğraf: AA
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Muğla
Fotoğraf: AA
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Samsun
Fotoğraf: AA
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Şanlıurfa
Fotoğraf: İHA
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Hatay
Fotoğraf: AA
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Bursa
Fotoğraf: İHA
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Denizli
Fotoğraf: AA
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Diyarbakır
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Edirne
Fotoğraf: DHA
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Eskişehir
Fotoğraf: AA
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Eskişehir
Fotoğraf: AA
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Adana
Fotoğraf: DHA
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Fotoğraf: AA