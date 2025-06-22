Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasındaki dördüncü maçında Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Brezilya karşısında galip gelerek tarihinde ilk kez üst üste 8. galibiyete ulaşmak için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranını araştırıyor. İşte, TRT Spor ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle linki...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) yoluna doludizgin devam ediyor. Filenin Sultanları, VNL’nin ikinci haftasının 4. ve son maçında Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı yedi maçın yedisini de kazanan Milliler, dünya 2 numarası Brezilya’yı da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle kanalı voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, TRT Spor linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle…
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TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak.
Türkiye-Brezilya voleybol maçı, 22 Haziran 2025 Pazar günü yani bugün saat 19.30’da başlayacak.
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TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Filenin Sultanları’nın 8. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
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KADRO
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
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İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta karşılaşmalarını 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.