Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || TRT Spor ile Filenin Sultanları 2025 VNL Milletler Ligi Türkiye-Brezilya maçı canlı yayın izle

        Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasındaki dördüncü maçında Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Brezilya karşısında galip gelerek tarihinde ilk kez üst üste 8. galibiyete ulaşmak için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranını araştırıyor. İşte, TRT Spor ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 20:28 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) yoluna doludizgin devam ediyor. Filenin Sultanları, VNL’nin ikinci haftasının 4. ve son maçında Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı yedi maçın yedisini de kazanan Milliler, dünya 2 numarası Brezilya’yı da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle kanalı voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, TRT Spor linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle…

        • 2

          TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak.

          Türkiye-Brezilya voleybol maçı, 22 Haziran 2025 Pazar günü yani bugün saat 19.30’da başlayacak.

        • 3

          RKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Filenin Sultanları’nın 8. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          RKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 5

          KADRO

          Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

          Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

          Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

          Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

          Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

          Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 6

          FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025

          3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

          9 Temmuz

          21.30 Hollanda-Türkiye

          11 Temmuz

          21.30 Çekya-Türkiye

          12 Temmuz

          20.00 Türkiye-İtalya

          13 Temmuz

          21.00 Sırbistan-Türkiye

        • 7

          İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta karşılaşmalarını 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

          VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Habertürk Anasayfa