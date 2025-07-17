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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Milletler Ligi Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri maçı şifresiz izle

        Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle! Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu. Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri ilk seti 24-26, ikinci seti 21-25, üçüncü seti de 27-29 alarak karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Bu sonuçla Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde 9 maç sonunda 2 galibiyette kaldı. Ay-yıldızlılar, ligin 3. haftasındaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 08:48 Güncelleme: 17.07.2025 - 08:48
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        • 1

          2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta maçları başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ligin 3. ve son haftasının ilk maçında ABD’ye 3-0 yenildi. Bu sonuçla Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde 9 maç sonunda 2 galibiyette kaldı. Ay-yıldızlılar, Japonya'daki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mililerin maçını takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, 2025 Milletler Ligi Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

        • 2

          TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Almanya voleybol maçı, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bugün saat 09.30'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye-Almanya maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Efeleri’nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        • 5

          FİLENİN EFELERİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

          A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. hafta maç programı şöyle:

          17 Temmuz Perşembe:

          09.30 Türkiye-Almanya

          19 Temmuz Cumartesi:

          09.30 Türkiye-Brezilya

          20 Temmuz Pazar:

          05.00 Türkiye-Arjantin

        • 6

          KADRO

          Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

          Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

          Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

          Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer

          Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        • 7
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