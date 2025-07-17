2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta maçları başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ligin 3. ve son haftasının ilk maçında ABD’ye 3-0 yenildi. Bu sonuçla Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde 9 maç sonunda 2 galibiyette kaldı. Ay-yıldızlılar, Japonya'daki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mililerin maçını takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, 2025 Milletler Ligi Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.