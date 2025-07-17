Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle! Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu. Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri ilk seti 24-26, ikinci seti 21-25, üçüncü seti de 27-29 alarak karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Bu sonuçla Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde 9 maç sonunda 2 galibiyette kaldı. Ay-yıldızlılar, ligin 3. haftasındaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati...
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta maçları başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ligin 3. ve son haftasının ilk maçında ABD’ye 3-0 yenildi. Bu sonuçla Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde 9 maç sonunda 2 galibiyette kaldı. Ay-yıldızlılar, Japonya'daki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mililerin maçını takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, 2025 Milletler Ligi Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.
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TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Almanya voleybol maçı, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bugün saat 09.30'da başlayacak.
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TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Almanya maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Efeleri’nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
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FİLENİN EFELERİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. hafta maç programı şöyle:
17 Temmuz Perşembe:
09.30 Türkiye-Almanya
19 Temmuz Cumartesi:
09.30 Türkiye-Brezilya
20 Temmuz Pazar:
05.00 Türkiye-Arjantin
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KADRO
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
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