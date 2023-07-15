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        Türkiye ABD voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 FIVB Milletler Ligi

        2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Gruplarda rakibine karşı 3-2 kaybeden millilerimiz, tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanması halinde adını finale yazdıracak. İşte, voleybol dünyasında büyük bir merakla beklenen karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 10:40
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        • 1

          2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finaller bu gece itibariyle başlıyor. Grup maçları ve çeyrek final karşılaşmasıyla birlikte son 4 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen ve yarı finale yükselmeye başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye ABD voleybol milli maçına dair ayrıntılar...

        • 2

          TÜRKİYEABDYARIFİNALMAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye ABD Milletler Ligi voleybol milli yarı final maçı 16 Temmuz Pazar günü saat 03:30'da oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE ABDYARI FİNALMAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye voleybol milli yarıfinal maçıTRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

          TRT SPOR CANLI İZLE

        • 4

          MİLLİLER, ABD'Yİ YENERSE FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'yi yenip finale yükseldiği takdirde Polonya - Çin eşleşmesinden gelecek takımla şampiyonluk mücadelesi verecek.

        • 5

          Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

          Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

        • 6

          Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

          Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

        • 7

          Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

          Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

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