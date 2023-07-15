Türkiye ABD voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 FIVB Milletler Ligi
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Gruplarda rakibine karşı 3-2 kaybeden millilerimiz, tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanması halinde adını finale yazdıracak. İşte, voleybol dünyasında büyük bir merakla beklenen karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgiler...
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2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finaller bu gece itibariyle başlıyor. Grup maçları ve çeyrek final karşılaşmasıyla birlikte son 4 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen ve yarı finale yükselmeye başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye ABD voleybol milli maçına dair ayrıntılar...
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TÜRKİYEABDYARIFİNALMAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ABD Milletler Ligi voleybol milli yarı final maçı 16 Temmuz Pazar günü saat 03:30'da oynanacak.
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TÜRKİYE ABDYARI FİNALMAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye voleybol milli yarıfinal maçıTRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
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MİLLİLER, ABD'Yİ YENERSE FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'yi yenip finale yükseldiği takdirde Polonya - Çin eşleşmesinden gelecek takımla şampiyonluk mücadelesi verecek.
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Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir
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Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
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Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz