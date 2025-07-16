A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) 3. haftanın ilk maçına çıkıyor. Filenin Efeleri, Japonya ayağındaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak. İlk 2 haftayı 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım, bugün ABD karşısında kazanıp ligde üçüncü galiyetini almaya çalışacak. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Milletler Ligi Türkiye-ABD maçı canlı yayın kanalı ve saati!