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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-ABD MAÇI CANLI İZLE | Filenin Efeleri galibiyet için sahada! Milletler Ligi Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye-ABD maçı canlı izle! Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. İlk 2 haftayı 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Efeleri, yeni başantrenörü Slobodan Kovac yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Efeleri 3. hafta maç takvimi ile karşılaşmanın detayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:51
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        • 1

          A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) 3. haftanın ilk maçına çıkıyor. Filenin Efeleri, Japonya ayağındaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak. İlk 2 haftayı 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım, bugün ABD karşısında kazanıp ligde üçüncü galiyetini almaya çalışacak. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Milletler Ligi Türkiye-ABD maçı canlı yayın kanalı ve saati!

        • 2

          TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-ABD voleybol maçı, 16 Haziran 2025 Çarşamba günü yani bugün saat 09.30'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye-ABD maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Efeleri’nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        • 5

          KADRO

          Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

          Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

          Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

          Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer

          Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        • 6

          FİLENİN EFELERİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

          A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. hafta maç programı ve kadrosu şöyle:

          16 Temmuz Çarşamba:

          09.30 Türkiye-ABD

          17 Temmuz Perşembe:

          09.30 Türkiye-Almanya

          19 Temmuz Cumartesi:

          09.30 Türkiye-Brezilya

          20 Temmuz Pazar:

          05.00 Türkiye-Arjantin

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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