Türkiye-ABD maçı canlı izle! Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. İlk 2 haftayı 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Efeleri, yeni başantrenörü Slobodan Kovac yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Efeleri 3. hafta maç takvimi ile karşılaşmanın detayları.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) 3. haftanın ilk maçına çıkıyor. Filenin Efeleri, Japonya ayağındaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak. İlk 2 haftayı 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım, bugün ABD karşısında kazanıp ligde üçüncü galiyetini almaya çalışacak. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Milletler Ligi Türkiye-ABD maçı canlı yayın kanalı ve saati!
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TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-ABD voleybol maçı, 16 Haziran 2025 Çarşamba günü yani bugün saat 09.30'da başlayacak.
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TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-ABD maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Efeleri’nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
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KADRO
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
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FİLENİN EFELERİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. hafta maç programı ve kadrosu şöyle:
16 Temmuz Çarşamba:
09.30 Türkiye-ABD
17 Temmuz Perşembe:
09.30 Türkiye-Almanya
19 Temmuz Cumartesi:
09.30 Türkiye-Brezilya
20 Temmuz Pazar:
05.00 Türkiye-Arjantin
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